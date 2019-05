Torrione, loggia e mura aperti per le Giornate nazionali dei castelli

di Roberto Cervellin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Sarà il protagonista, in Veneto, del weekend dedicato a rocche, fortezze e mura. L'11 e 12 maggio ila Vicenza, aprirà le porte a vicentini e turisti per le Giornate nazionali dei castelli.Cuore dell'iniziativa sarannoalla scoperta delle fortificazioni medievali cittadine, entrambi gratuiti. Il primo svelerà appunto il Torrione, gestito dalla Fondazione Coppola che lo ha acquistato e donato al Comune in cambio di un usufrutto di 30 anni - visite alle 9, alle 10, alle 18 e 19 - mentre il secondo consentirà di percorrere il tratto diPer quest'ultimo gli orari dei tour saranno alle 9.30, 10.30, 11.30 e poi alle 14.30, 15.30 e alle 16.30. Prenotazioni, ass.ardea@gmail.com o al numero 3465933662.Non è finita. Dal 10 maggio alladei giardini Salvi saranno espostirealizzati daglidi Venezia per alcuni luoghi culturali della città. Il giorno successivo, dalle 10,ospiterà il convegno “Le mura di Vicenza e l'acqua”. Nel frattempo al Torrione è stata inaugurata la mostra d'arte contemporanea “La torre”, con una serie di opere inedite, tra dipinti e disegni, diIn Veneto sono previsti eventi collateraliInformazioni su www.istitutoitalianocastelli.it.