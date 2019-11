Sbanda, sbatte contro un platano e si ribalta: automobilista miracolato

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Può dirsi, coinvolto questa mattina, poco prima delle 10, in unavvenuto in via Santo a Thiene. L'uomo, G.S., 48 anni, residente a Villaverla, era alla guida della sua Ford Ka, con direzione Vicenza, per cause in corso di accertamento, in un tratto rettilineo, è, andando a. A seguito dell'urto il veicolo ha rimbalzato, ribaltandosi e concludendo la marcia nella corsia opposta, all'ingresso dei Magazzini Berlaffa, senza coinvolgere altri mezzi, nonostante l'intenso traffico dell'arteria a tutte le ore.Il 48enne è stato soccorso da un'e poi trasportato per accertamenti all'ospedale Altovicentino di Santorso: le sue condizioni non sarebbero gravi. Per il rilievo del sinistro e la viabilità del traffico sono intervenute due pattuglie della polizia locale Nordest Vicentino: l'incidente ha provocato code in entrambe le direzioni.