Fa inversione a U sulla piazzola: Volvo centra una Chevrolet Epica

di Vittorino Bernardi

THIENE - Spettacolare incidente stradale questa mattina 30 dicembre tra due auto lungo la bretella che collega Thiene a Schio, fortunatamente. Poco prima delle 10 ilalla guida di unanel percorrere la Strada 384 in direzione di Schio giunto all'altezza del primo cavalcavia si è fermato sulla piazzola di sosta sul lato destro, per compiere una inversione a U.Manovra azzardata, perché nello stesso momento, dalla direzione opposta ilalla guida di unanon è riuscito a evitare l'impatto per ribaltarsi sul lato destro della carreggiata, proprio nella piazzola di sosta,altri mezzi. A seguito dell'urto il conducente della Volvo, che non ha riportato alcuna ferita, haquello della Chevrolet a uscire dal veicolo, con lesioni così lievi che ha rinunciato all’intervento dei sanitari del Suem. Per i rilievi del sinistro è intervenuta la polizia locale Nordest Vicentino con due pattuglie, mentre la società Sicurezza e Ambiente, incaricata dall'Ente proprietario della strada, ha provveduto alla pulizia della carreggiata dai detriti dei mezzi incidentati.