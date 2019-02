Sequestrati 62 mila euro a ditta trasporti per fatture su operazioni inesistenti

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ZUGLIANO - La tenenza delladi Thiene a conclusione di un’intesa attività investigativa ha denunciato percon utilizzo di fatture per operazioni inesistenti il 59enne C.L., legale rappresentate di unadi Zugliano ed eseguito unemesso dal tribunale di Vicenza. L’indagine scaturita da una verifica fiscale con l’individuazione di un altro soggetto vicentino B.D. (già condannato per bancarotta fraudolenta e circonvenzione di incapace, interdetto dal 2008 all’esercizio di imprese commerciali per una durata di 10 anni, inadempiente con il fisco) che era colui che emetteva le. L’indagine ha permesso di rilevare che la S.r.l. nel corso del 2010 e 2011 aveva ricevuto e utilizzato, in sede di presentazione delle dichiarazioni delle imposte dirette e dell’Iva, fatture emesse anche da altre aziende “evasori totali”, quindi non ottemperanti ad alcun obbligo dichiarativo, né di versamento. Tali operazioni hanno consentito alla S.r.l. di evadere imposte sui redditi per oltre 47 mila euro e Iva per circa 15 mila euro:, sequestrati.