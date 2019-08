Investita mentre percorre la rototoria in bici: donna gravissima

di Luca Pozza

SCHIO - Sono gravissime le condizioni di unaL.B., residente a Thiene, coinvolta nella mattinata di oggi (mercoledì 14 agosto), in unavvenuto all'altezza di una rotatoria, tra via Industria e strada Parco. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale Alto Vicentino di Schio la donna stava percorrendo l'arteria in bicicletta, proveniente da Thiene, quando è stata investita da una Nissan Micra condotta da un uomo di 85 anni, G.G., residente a Schio.A seguito dell'urto la ciclista è rovinata sull'asfalto riportando lesioni al capo, tanto da essere soccorsa da un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Santorso e poi subito dirottata al San Bortolo di Vicenza in codice rosso, dove è ora ricoverata nel reparto di rianimazione. Illeso, ma sotto choc, il conducente dell'autovettura, che ha fornito la sua versione dell'incidente. I poliziotti hanno regolato il traffico che ha subito forti rallentamenti.