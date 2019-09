Eroina e cocaina nei boxer, a casa aveva 5 mila euro: arrestato pusher

di Luca Pozza

SCHIO - E' stata sorpreso con la, mentre nella sua casa sono stati rinvenuti oltre 5 mila euro, ritenuti provento dell'attività illecita. Alla fine i carabinieri della compagnia di Schio hanno arrestato, con l', Igumbor Onuwa Samson, 20enne nigeriano, domiciliato a Schio, nullafacente, incensurato.Quando il giovane, ieri sera, è stato sottoposto ad un normale controllo dalla pattuglia in Via Vecellio, nel centro della cittadina laniera, è apparso nervoso e infastidito. A quel punto è stato condotto in caserma e sottottoposto ad una, dove è stato trovato in possesso di 45 dosi di cocaina (per un totale di 52 grammi totali) e 5 dosi di eroina (0,96 grammi totali) occultate all’interno dei boxer.La successiva perquisizione domiciliare ha portato inoltre i militari a rinvenire e sequestrare altre 2 dosi di eroina (0,26 grammi), 7 telefoni cellulari di ultima generazione, materiale per il confezionamento della droga e 5.260 euro in contanti, come detto presunto provento di attività illecita. Lo straniero è stato quindi associato alla casa circondariale di Vicenza, a disposizione dei giudici.