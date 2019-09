Un 51enne si sente male e chiama i soccorsi, ma lo trovano senza vita

di Luca Pozza

SCHIO -, martedì 24 settembre, poco prima delle 17, in un, in via degli Orti, a ridosso del centro storico. Un, Marco Astolfi, che in quel momento era solo in casa, è stato colpito da un improvvisa emorragia e ha chiamato i soccorsi, senza però lasciare aperta la porta.Sul posto sono accorsi un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale Alto Vicentino di Santorso, che però hanno trovato finestre e porte chiuse. A quel punto è strato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento che forzando un basculante, sono riusciti ad entrare nell'alloggio hanno trovato l'uomo riverso a terra. I sanitari hannoche aveva perso tantissimo sangue, per oltre mezzora, ma ogni tentativo è stato vano. In via degli Orti sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia, che stanno svolgendo le indagini.