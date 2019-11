Spray stordente al posto di profumo di marca: 42enne denunciato per truffa

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - Un, F.P., 42 anni, pregiudicato, è stato denunciato, in stato di libertà, daidella. A carico del soggetto sono stati raccolti chiari indizi di colpevolezza, in ordine al, messo in atto a Piovene Rocchette, Schio e Malo (tutte località dell'Alto Vicentino) la settimana scorsa ai danni di diverse parrucchiere della zona.In tutti i casi l'uomo ha venduto alle vittime diversiper poi scoprire successivamente che il contenuto della bottiglietta era composto daSulle confezioni erariportato un nome simile all’originale delle marche più famose, ma differiva per poche lettere che eranopuntualmente coperte con l’adesivo del prezzo del prodotto. In uno dei casi una vittima, con salone a Schio,aveva riferito ai militari operanti di essere stata indotta all’acquisto dopo aver odorato una sostanza chel’aveva stordita.Il pregiudicato è stato individuato in quanto una delle vittime era riuscita a segnare il numero di targa dell’auto con la quale l’uomo si muoveva. Controlli nelle banche dati hanno accertato che l’autovettura è intestata ad una donna ed ulteriori approfondimenti tra i familiari della stessa hanno portato i militari ad individuare in F.P. il probabile truffatore. Lo stesso è stato poi riconosciuto dalle vittime una volta posta la sua fotografia in un fascicolo fotografico di riconoscimento.