Finiti i lavori: riapre il Ponte dei Granatieri a Caltrano

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALTRANO - Domani, sabato 5 gennaio, ilche collega la pianura dell’Alto Vicentino all’altopiano di Asiago sarà, a esclusione dei mezzi pesanti per i quali permane il divieto di transito, probabilmente fino al 14 gennaio, previa comunicazione di. L’imponente ponte lungo 200 metri, realizzato nel 1957, dal 22 dicembre è, percorribile per auto e moto nella sola direzione di Asiago.Ciò per consentire l’esecuzione in via precauzionale di lavori di consolidamento di un elemento di appoggio della strutturaal termine dell’ispezione effettuata a fine novembre dalla Provincia. Per i mezzi pesanti, in particolare per autoarticolati, mezzi da cantiere, pullman turistici e di linea, è presente in loco la segnaletica per percorrere le vie alternative.