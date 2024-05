Incidente tra tre auto a Frà Giocondo, Treviso paralizzata: lunghissime code sul Put (esterno ed interno) e in tangenziale

TREVISO - Tamponamento tra tre auto a Frà Giocondo, città paralizzata. Chi si è messo al volante questa mattina, 28 maggio, ha dovuto fare i conti con il traffico congestionato provocato, a partire dalle 7.30 circa, da un incidente tra tre macchine all'altezza di porta Frà Giocondo.

Il traffico, Treviso paralizzata

Un incidente che non sarebbe grave, ma che ha provocato code in diverse zone della città. Completamente bloccato il put interno alle mura, quello esterno, la tangenziale di Treviso direzione Silea e Sant'Antonino. E non solo. Anche le stradine interne alla cinta muraria hanno visto la presenza di lunghissime code in un giorno in cui, già di norma, la città registra un numero maggiore di accessi per il mercato settimanale.