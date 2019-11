Si congela i piedi e non riesce a proseguire: escursionista tratto in salvo

di Luca Pozza

ROANA - Non riusciva più a camminare a causa di unai piedi, ma alla fine è tratto in salto grazione all'intervento dei volontari del Soccorso alpino di Asiago e dei carabinieri forestali di Roana. Proptagonista della disavventura un ragazzo, F.C., ventenne di Vicenza, che era partito ieri (lunedì) da Cima Larici, sull'Altopiano di Asiago, ed era salito al Baito dell'Orsara, dove ha trascorso la notte.Scendendo di prima mattina verso Malga Meatta, i suoisi sono bagnati nella neve e il giovane lamentava insensibilità ai piedi ghiacciati. L'escursionista è stato raggiunto dai militari (sul posto anche quelli di Asiago) che hanno iniziato a scendere con lui lentamente, mentre una squadra di soccorrirori andava loro incontro. Una volta a valle, in via precauzionale è stato accompagnato all'ospedale di Asiago.