L'ex Beatles Ringo Starr in concerto al Marostica Summer festival 2018

di Maria Elena Mancuso

MAROSTICA – Ottime notizie per gli appassionati di musica. Arrivano, infatti, le ghiotte anticipazioni dell’edizione 2018 dell, che vede la cittadina scaligera tornare protagonista della musica internazionale., infatti, farà tappa ilprossimo in Piazza Castello, con la suaL’exe la sua band, che hanno appena concluso un tour a stelle e strisce, cominciato a Las Vegas e terminato al Beacon Theater di New York, non suonano in Europa da ben sei anni.Tornano quindi con questo nuovo tour di ventuno date, che avrà inizio a Parigi il 5 giugno prossimo, e toccherà ben, per concludersi con lea Lucca, Marostica e Roma.Ad accompagnarlo sul palco nomi davvero eccellenti:alla chitarra,alle tastiere,al basso,alla chitarra,al sax, keys e percussioni ealla batteria.In scaletta non solo i brani di “”, il nuovo album d’inediti, ma anche grandi classici perché, come ha dichiarato di recente l’ex ragazzo di Liverpool: «Dopo tutto,».Lesaranno disponibili dalla prossima settimana on line e nei punti vendita Ticketone e Vivaticket. Il prezzo va dai 130 euro della poltronissima platinum, ai 52 della tribuna.