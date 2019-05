Baby vandali al parco giochi, si stringe il cerchio: condanna del sindaco

di Vittorino Bernardi

MONTE DI MALO - La polizia locale ha ormai chiuso il cerchio suiche nella notte tra il 24 e 25 maggio hanno, inaugurato due settimane prima. Tra testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza gli autori, un gruppo di 4 e un altro di 8 elementi che hanno agito assieme, a breve riceveranno a casa la visita degli agenti del comandante Nadia Fochesato per rispondere della loro azione.I giovani hanno rovesciato panche e tavoli del parco, con conseguenti danni. Non eccessivi, in parte riparati dalche ha condannato con durezza sui social l’azione vandalica, con una tirata d’orecchie e un invito ai baby vandali. «Purtroppo qualche giovane, perché posso sapere chi è stato, si diverte nel danneggiare le attrezzature pubbliche a disposizione della collettività. Vi sentite forti? Volete mostrarvi a qualche coetanea? Non vi rendete conto che sarete ricordati come negatività? Se volete dimostrare la vostra forza e soprattutto il vostro Valore, potrei farvi fare qualche lavoro pesante a favore della comunità in cui vivete. Avvilente. Vi invito sabato 1 giugno per spostare gli attrezzi dalla palestra». Non è tutto, perché ieri 30 maggio nel parco pubblico la polizia locale in un giro di controllo ha fermato e segnalato alla procura della Repubblica un 16enne del paese trovato in possesso di una modica quantità di hashish.