Paura al casello dell'autostrada per un’auto che prende fuoco

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GRISIGNANO DI ZOCCO - Paura ieri pomeriggio alcon intervento di due squadre dei vigili del fuoco da Vicenza e Padova. Alle 16.30 una Fiat Punto in fase di entrata in autostrada haed è stata avvolta dalle fiamme. Spaventato, ma illeso, il conducente che è uscito in tempo dal mezzo. I pompieri in circa un’ora hanno spento l'incendio e messo in sicurezza il casello. Tali operazioni hanno richiesto ladell'accesso in autostrada.