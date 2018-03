Operaio di 31 anni cade da 9 metri alla Gaber: è gravissimo

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ISOLA VICENTINA -in 24 ore a Thiene ieri e a Isola stasera: del tutto simili, con la caduta di un operaio da un’altezza notevole (circa 9 metri) e conseguente ricovero in condizioni disperate all’ospedale San Bortolo di Vicenza.Poco prima delle 18 nella dittadi via Ferrari 51, specializzata in trattamenti galvanici ed elettrochimici,della provincia di, dipendente di un'altra azienda, per cause in corso di accertamento è precipitato dal tetto dell’immobile, nell'eseguire un lavoro di manutenzione. Prontamente soccorso dai sanitari del Suem l’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Vicenza dove si trova ricoverato in prognosi riservata.