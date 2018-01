I funerali di Monica Scalzolaro. Otto medici indagati per la sua morte

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARCEDO - Alle 15 di domani, giovedì 11 gennaio, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea saranno celebrati i, la 45enne di Sarcedo, madre di tre figli, deceduta il 30 dicembre al San Bortolo di Vicenza, il giorno dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso dell’ospedale, dove si era recata con i sintomi che sembravano quelli dell’influenza. Stasera a Thiene, alle 20 sarà recitato un rosario aldi via S.M. Maddalena. Monica Scalzolaro oltre al marito Matteo Milan ha lasciato i figli Isabella, Alberto e Bianca.Sul fronte delle indagini lunedì è stata eseguita l’autopsia sulla salma, chiesta dalla procura della Repubblica:è il primo responso. Il pm Hans Roderich Blattner attende ora una dettagliata relazione sull’esame per capire se Monica Scalzolaro poteva essere salvata. Per il momento, ipotizzando il, la procura della Repubblica come atto dovutoha iscritto sul registro degli indagati otto medici in servizio all’ospedale Alto Vicentino di Santorso, assistiti dall’avvocato Pierluigi Vinci: Federico Bordin 62 anni, Sergio Brizzi 59, Sergio Cannas 53, Giuseppe Giannico 52, Andrea Pezzato 32, Gaetano Povolo 47, Fabio Sandonà 50 anni e Anna Zocche 59. La famiglia della vittima è assistita dall’avvocato Mario Grassani. L’Ulss 7 ha precisato che nella degenza ospedaliera la signora è stata sottoposta agli accertamenti previsti dal protocollo e che il decesso sarebbe stato causato da complicanze in un fisico indebolito da una grave infezione.