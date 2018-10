Militare morto alla caserma Ederle: è omicidio colposo, indagati 4 commilitoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Nuovo capitolo sulnella notte tra domenica e lunedì di Kevin Deon Corner,di 24 anni all’interno della, in circostanze da chiarire. Sonoi commilitoni finiti sotto inchiesta con l’accusa di, che potrebbero essere processati negli Usa, come da richiesta arrivata ieri pomeriggio alla magistratura italiana. Jeremy Lastema Medina di 28 anni, Ryun Lee Sandoval di 25, Zachary Walton e Allard Mikialamma Christian di 24, al termine delle serata di domenica trascorsa al bowling interno alla base a bere assieme a Kevin Deon Corner, forse in modo smodato, avrebbero accompagnato attorno alle 23 l'amico sulnella sua camera per abbandonralo, in stato di, probabilmente per un abuso di alcool, per poi accorgersi circa un’ora dopo che non respirava. È da chiarire perché l’allarme al 118 non è stato: forse i quattro indagati erano troppo ubriachi per farlo odi provvedimenti disciplinari nei loro confronti da parte dei superiori. I sanitari del Suem del San Bortolo Bortolo per circa un’ora hanno cercato diKevin Deon Corner prima di certificare il decesso. La decisione sulla giurisdizione del caso passa ora per i Ministeri della Difesa di Italia e Usa.