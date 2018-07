di Maria Elena Mancuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROSTICA –di Marostica. Questa la comunicazione diramata dalla società veronese, subentrata il mese scorso a Rari Nantes.quindi, per la riapertura al pubblico che ci si augurava fosse più veloce.Pochi giorni prima del 30 giugno, data che segnava la fine della vecchia gestione, i dipendenti avevano ipotizzato solo un paio di settimane di chiusura.Servono però, ha fatto sapere Sport management, per completare i controlli e i piccoli lavori di ristrutturazione necessari alla riapertura dell’impianto.Le prossime settimane, quindi, saranno impiegate per completare la tinteggiatura e i lavori di muratura e stuccatura, oltre alla sistemazione delle ceramiche compromesse, e al, alla manutenzione di caldaia, impianto di climatizzazione e riscaldamento.Nell’attesa, per quanti volessero avere informazioni più dettagliate, è statoall’interno della struttura di Via Ravenna, attivo tutti i giorni tranne domenica e festivi.Attivato anche unprovvisorio, 338/9346475, e l’indirizzopiscinemarostica@sportmanagement.it.