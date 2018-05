Fornivano hashish e cocaina ai giovani: arrestati 2 padovani incensurati

di Luca Pozza

MAROSTICA -ni, un pugliese di 62 anni, M.C., incensurato, ritenuto un insospettabile e un marocchino 29enne, H.A., con un piccolo precedente di polizia, entrambi residenti a Massanzago, sono stati arrestati daiper. I numerosi elementi raccolti, attraverso prolungati servizi di appostamento e pedinamento, ha condotto gli investigatori dell’Arma nel Padovano. Decisive anche ledi diversi ragazzi che che si sono presentati ai carabinieri, di Marostica e di Bassano, preoccupati per alcuni coetanei che, hanno riferito, fraso del tipo «forse stanno prendendo droghe», «frequentano brutti giri», «non sono più quelli di una volta perché secondo me fumano canne».Convinti di essere sulla pista giusta, i carabinieri di Marostica hanno rappresentato le proprie risultanze alla Procura della Repubblica di Vicenza richiedendo o ottenendo una perquisizione domiciliare a carico del marocchino, individuato come fornitore di stupefacenti. La stessa, eseguita asabato con l’ausilio delle unità cinofile dell’Arma di Torreglia, ha fatto rinveniree 1.200 euro in contanti, oltre a materiale per taglio e confezionamento. Nell'abitazione del pugliese sono stati invece rinvenutidi pregiata resina. Il valore complessivo al dettaglio dello stupefacente supera i 30 mila euro. I due soggetti, non essendo pregiudicati, sono stati associati agli arresti domiciliari a disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Padova, dottor Piccione.