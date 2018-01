Marostica, Comune commissariato, la reazione di sindaco e dimissionari

di Maria Elena Mancuso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROSTICA – È andato in scena ieridell’amministrazione targata Dalla Valle. Lecontestuali di dieci consiglieri, sottoscritte al mattino davanti al segretario comunale, hanno difatti decretato lo. Le procedure prevedono adesso ilche sarà affidato, entro 48 ore, a un incaricato dalla Prefettura, che si occuperà di ordinaria amministrazione, sino allepreviste in primavera., insomma, come ironizza amaramente la stessache, insieme ai reduci della maggioranza, Capuzzo, Cunico, Fantin, Marchiorato e Vivian, assente, perché fuori sede, Paola Volpato, ha indetto e presieduto nel pomeriggio di ieri una conferenza stampa urgente, per spiegare quanto successo.», ha detto Marica Dalla Valle, dopo aver letto con voce rotta dall’emozione la sua dichiarazione alla stampa locale. «Era ovvio e noto a tutti che le cose non andassero più bene, ma date le dichiarazioni rilasciate fino a pochi giorni fa dai consiglieri del gruppo misto,».Restavano pochi mesi, ormai, alla conclusione naturale dell’incarico che, nel 2013, aveva portato la compagine di “Marostica più” al governo della città. Un elemento trascurabile, a quanto pare, per i dimissionari.Tra loro, oltre ai membri del, Mattesco, Girardi, Frison e Bernardi, che dal 2016, ormai, avevano preso le distanze dalla maggioranza, anche Gianni Scettro, Maria Teresa Costa, Ivan Moresco e Matteo Vivian, del gruppo “”. Poi Gedorem Andreatta deie, a sorpresa, anche, che, a quanto pare, pur senza prendere posizioni ufficiali, già da tempo aveva smesso di appoggiare il proprio gruppo., quella di staccare la spina anzitempo», dichiara senza tanti indugi Marica Dalla Valle.«Che danneggia la città eai quali io non mi sono mai piegata. Sono solo pochi mesi che, però, ci avrebbero permesso di portare a conclusione tantio saranno addirittura bloccati.Lae il completamento della, ad esempio. Progetti su cui abbiamo lavorato duramente, tanto da ottenere solo accordi bonari per gli espropri. E poi l'acquisizione a titolo non oneroso della proprietà dellae del rifugio antiaereo sul Pausolino; la messa in sicurezza delle scuole; il nuovo bando per il Castello Superiore e, infine, la, al centro dei dibattiti nelle scorse settimane. Stavamo lavorando per evitare la chiusura anche per un solo giorno e, contemporaneamente, bandire la gara per una nuova assegnazione. Ma probabilmente i nostri sforzi saranno vani».Interpellati i presenti circa, la risposta è univoca.», dicono praticamente in coro, ribadendo l’amarezza e la delusione per non aver potuto portare a termine l’impegno preso nel 2013.E anche il sindaco uscente concorda.«Intanto, poi si vedrà. D’altronde non ho ancora avuto modo di parlare con mio marito e i miei tre figli di quanto è successo».Rammarico anche sul fronte dei dimissionari, assicura, ma crediamo che questa sia la soluzione migliore. Sarebbe stato deleterio andare avanti così e, probabilmente, l’occhio distaccato di un. Per il resto s’è fatto quel che si poteva. Nonostante siaquello che sarebbe stato un ottimo gruppo di lavoro».«Il declino di questa amministrazione doveva esser colto dal primo cittadino, che avrebbe dovuto ammettere la fine dell’esperienza e rassegnare le proprie dimissioni», dice«Spero che questioni urgenti come quella delle piscine, vengano gestite in maniera efficace dal commissario prefettizio».dicendo che in quattro mesi si sarebbero realizzati progetti che non si sono fatti in quattro anni» aggiunge infine, rispondendo alle dichiarazioni rilasciate dall’ex sindaco e dal suo gruppo.«I marosticensi non sono così sprovveduti da crederci».