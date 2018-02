Lite tra conviventi, la donna si accoltella con una lama da 15 cm

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Al culmine di una lite tra conviventi italiani nella notte domenica e lunedì una donna di 49 anni, M.F.con un coltello dalla lama lunga 15 centimetri ed è stata ricoverata in serie condizioni nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Santorso, maDalle indagini avviate dai carabinieri si tratterebbe di un drammaticoda parte della donna. Il fatto è accaduto in un appartamento della centrale via Pasubio: verso le 1.30 di lunedì sono intervenuti i carabinieri, chiamati dal vicinato, per sedare una lite urlata tra i conviventi S.C. di 52 anni e M.F.. Portata la calma tra i due litiganti i carabinieri del maggiore Vincenzo Gardin sono usciti dall’appartamento, ma percorsi pochi metri sono stati richiamati da S. C. che ha urlato «Venite la mia compagna si è accoltellata». L’uomo ha spiegato che la quella sera era agitata e che da lei era stato minacciato con lo stesso coltello con il quale si sarebbe poi ferita. Aveva pensato anche di chiamare la guardia medica, poi è scoppiata la lite. La donna è stata soccorsa dai sanitari del Suem e ricoverata all’ospedale Alto Vicentino. Da quanto emerso nelle ultime ore si tratterebbe di un tentativo di suicidio.