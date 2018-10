Costretti a vivere al buio in mezzo agli escrementi: lager per sei cani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRISSINO - Su segnalazione di volontari dell’i carabinieri forestali di Arzignano, Lonigo e Valdagno in località Selva hannotrovati in condizioni pietose:, in mezzo ale agli. Letutte con il manto bagnato erano rinchiuse al buio, all’interno di un ex garage con il tetto in parte crollato, il, intriso di acqua piovana e di escrementi. Sparsi per terra anche rottami ferrosi abbandonati e materiale di vario genere. I, separati dalle femmine, erano rinchiusi in un ex fienile: una struttura fatiscente con gli escrementi degli animali mischiati al loro cibo. I sei animali sono statie trasportati dall’Enpa presso il, gestito dagli stessi volontari, dove sono stati sottoposti alle cure del caso. Il proprietario è stato denunciato all’autorità giudiziaria.