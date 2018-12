Discoteca ripulita dai ladri "natalizi": rubate 50 bottiglie di champagne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Poco dopo le 23 di mercoledì 20 dicembre è stato messo a segno un particolare furto ai danni delladi via Vecchia Ferriera. Ignoti ladri,o meglio desiderosi dicon vini dalle bollicine di classe elevata, incuranti di avere fatto scattare l’allarme per avere forzato una porta antipanico sono penetrati nel locale e, con professionalità criminale, prima dell’arrivo della vigilanza privata hanno prelevato una cinquantina di bottiglie diper un valore di quasi 10 mila euro. Nei modi e nei tempi d’azione la razzia è stata studiata a tavolino. Furto denunciato e indagini in corso da parte delle forze di polizia che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza.