di Roberto Cervellin

VICENZA - Lcome non era mai stato visto prima. S, finora off limits, saranno visitabili grazie a une a undi 45 minuti.Ad accompagnare i turisti ci sarà, il quale andrà alla scoperta dei segreti di quello che è ilcon l'unica scenografia rinascimentale conservata nonchéIl tutto in maniera inedita, cioè attraverso unche proporrà storie, voci e immagini di un luogo che ha più dE' l'Olimpico che non ti aspetti. Quello che dal, senza supplemento sul costo del biglietto, si potrà conoscere grazie al tablet che verrà consegnato ai visitatori all'ingresso. Si chiama “” - Palladio Olimpico project - il nuovo strumento destinato a promuovere il noto monumento di Vicenza. A idearlo sono stati Comune e ScuolaHolden non solo per valorizzare uno dei simboli della città, ma anche per raccontarlo attraverso uno. L'allestimento sarà in fuzione dalle 9 alle 10.30 e dalle 13 alle 14.30 fino al 30 giugno. Dal primo luglio al 31 agosto, la visita "Pop" sarà dalle 10 alle 13.45.