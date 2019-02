Auto sbanda e vola in un campo ribaltandosi: due feriti

di Vittorino Bernardi

SOVIZZO - Spettacolaredi un’auto verso le 18.30 di ieri 17 febbraio in località Peschiera dei Muzzi, con. Incidente provocato da una distrazione alla guida, forse per la velocità o per altro, a stabilirlo saranno i carabinieri intervenuti per ricostruire la dinamica dell'incidente: dai primi rilievi non sono emerse responsabilità di altre auto. Nel percorrere la Provinciale di Peschiera dei Muzzi un’auto con due persone a bordo ha improvvisamentee uscita di strada è. Un automobilista di passaggio ha chiamato il 118 e il 115. Una squadra di vigili del fuoco di Vicenza ha estratto un uomo rimasto incastrato all’interno del veicolo, l’altro è uscito autonomamente. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del Suem: uno è stato medicato sul posto, l’altro trasportato all’ospedale San Bortolo per un. Per consentire i soccorsi il traffico ha subito un forte rallentamento.