Asfalto ghiacciato, esce di strada â€‹con il furgone e finisce nel fosso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASIGLIANO VENETO (VICENZA) - A causa dell'asfalto ghiacciato esce di strada, finisce in un fosaso e rimane miracolosamente illeso. Questa mattina, alle ore 6.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ronego ad Asigliano Veneto per un furgone finito in un fossato con dell’’acqua. Il conducente ne è uscito incolume. La squadra di Lonigo ha messo in sicurezza il mezzo, mentre il conducente è uscito sano e salvo dal veicolo commerciale di cui ha perso il controllo probabilmente a causa del fondo ghiacciato della strada. Il soccorso stradale ha effettuato il recupero del mezzo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.