Esce di strada, fa un volo di alcuni metri e finisce in un campo: ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GERMANO DEI BERICI (VICENZA) - Esce da solo di strada, fa un balzo di alcuni metri e finisce in mezzo ad un campo. Nelrimane ferito il conducente 44enne. Alle 14.15 i vigili del fuoco sono intervenuti in localitànel comune diper la fuoriuscita di un’automobilista finito rovesciato in un campo agricolo sottostante qualche metro il piano stradale. I pompieri di Lonigo hanno messo in sicurezza la macchina, mentre il conducente di Orgiano è stato assistito dal personale del Suem e trasportato all'ospedale. L'uomo dopo un capovolgimento dell'auto era riuscito ad uscire da solo.