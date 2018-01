Cade dal tetto di casa: 57enne in condizioni disperate all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOVE - Graveieri per un uomo di 57 anni che è caduto dal tetto di casa di via Marini e dopo un volo di tre metri ha battuto a terra. Il protagonista è, ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza in gravi condizioni con un trauma cranico e lo schiacciamento di una vertebra. Sposato con un medico di base il 57enne verso le 10 è salito sul tetto della sua villetta per seguire il lavoro di unchiamato a effettuare una riparazione: per cause in corso di accertamento è caduto a terra da un’altezza di circa tre metri e ha iniziato a sanguinare. L’antennista ha chiamato il 118. Come riporta il Giornale di Vicenza i sanitari del Suem di Bassano hanno trovato l’uomo cosciente: una volta stabilizzato è stato ricoverato al San Bassiano. Una volta riscontato un trauma commotivo e lo schiacciamento di una vertebra i medici hanno disposto il trasferimento di Massimiliano Gelonese al, in neurochirurgia dove si trova sotto osservazione.