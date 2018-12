In piazza arriva il presepe in vetro di Murano bianco e rosso rivestito d'oro

di Roberto Cervellin

VICENZA - Un po' disul presepe. Un presepe inche verrà espostonel cuore di piazza dei Signori.Quando l'arte si fonde con la solidarietà. A Vicenza arriva una Natività realizzata da una, la Badioli. Le statue didi altezza percomplessivi, avranno come sfondo non la tradizionale capanna, ma la riproduzione di una delledella basilica palladiana che si trova di fronte. Un arco particolare in quanto costruito con ila cui andranno ledestinate al ripristino dei boschi abbattuti dal maltempo.Quella che si potrà ammirare gratuitamentesarà una Sacra famiglia in- i colori della città - che il maestro vetraioha arricchito come detto con polvere d'oro. Finanziata dalle categorie economiche del territorio, verrà inaugurata e benedetta il 22 dicembre alle 17. «Siamo andati a Venezia, in laguna, per sostenere l'altopiano di Asiago - sottolinea, consigliere comunale delegato ai gemellaggi - In questo modo rimarchiamo l'appartenenza alla nostra Regione con un obiettivo solidale».