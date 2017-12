In carcere spacciatore di cocaina per i festini di San Silvestro

di Vittorino Bernardi

ROTZO - Probabilmente a qualche festino di San Silvestro in altopiano mancherà la, intesa come cocaina. Nell’ambito di una specifica attività tesa a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella serata di ieri i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Thiene e della stazione di Asiago hanno arrestato in flagranza di reato, disoccupato altopianese di 53 anni, gravato da precedenti specifici. Fermato in strada dai militari del capitano Davide Rossetti alla guida della propria auto l’uomo è stato trovato in possesso di, destinata al mercato dell’Altopiano per San Silvestro e Capodanno, oltre a, presunto provento dell’attività di spaccio. Mario Italia è stato arrestato e, a disposizione dell’autorità giudiziaria.