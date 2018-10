Il sindaco Orsi ringrazia polizia e carabinieri per le operazioni antispaccio e annuncia novità

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCHIO - L’operazione antispaccio operata ieri 1 ottobre in viale Trento Trieste intra polizia locale e carabinieri ai danni di quattro pusher nigeriani che in un regolamento di conti si sono picchiati selvaggiamente, anche con un taser, ha strappato un plauso delche non vuole la piazza di Schio zona franca per spacciatori e consumatori.«Ringrazio il capitano dei carabinierie il comandante della polizia localeper la straordinaria attività di collaborazione che hanno saputo costruire. Mi rinfranca prendere atto che dopo le decise operazioni messe in campo nell'ultimo periodo che aveva visto a Schio unadi episodi di violenza, ci troviamo ora a fronteggiare le cosiddette "seconde file", segno che i gruppi malavitosi sono stati decapitati. La guardia orae ho espressamente chiesto ai due comandanti la massima attenzione e fermezza per arrivare a debellare questo commercio illegale». C’è un mercato a Schio di droga perché c’è richiesta. «Non dobbiamo dimenticare che se il mercato dello spaccio mostra un incremento, significa che in parallelo è presente un certo numero di persone che fa uso di droghe. Chiedo collaborazione a tutti, inclusi genitori e famiglie, perchépossano scongiurare l'estendersi di una piaga che non di rado colpisce i giovani. Ci vuole il sostegno di tutti per estirpare questo vergognoso mercato, anzi per non consentire neppure che attecchisca. Usando una metafora dobbiamo agire come fecero i Romani contro i Cartaginesi nella terza guerra punica:nel terreno (dello spaccio), perché non possa crescere più nulla». Sulla base delle indagini che hanno condotto le forze di polizia all'individuazione dei luoghi di aggregazione di persone pericolose il sindaco Valter Orsi è impegnato nell’adozione dia tutela della sicurezza pubblica.