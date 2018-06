A notte fonda vicino sente rumori e fa arrestare tre ladri nel negozio

di Vittorino Bernardi

MAROSTICA - Con la segnalazione al 112i carabinieri della compagnia di Bassano hanno sventato un assalto a un negozio di alimentari di via Beato Lorenzin. I militari del capitanogiunti sul posto con due pattuglie hanno notato tre uomini travisati uscire dalla porta del magazzino del negozio e hanno dato vita a un inseguimento che ha portato al, entrambi 19enni: N.C. di Marostica e I.L. di Molvena, arrestati per furto di un, asportato nei pressi del registratore di cassa, trovato vuoto.È stato identificato il complice, riuscito a fuggire:, residente a Cartigliano che sarà deferito in stato di libertà in concorso con i due arrestati, al momento agli arresti domiciliari. Il capitano Castellarial cittadino che nel cuore della notte ha chiamato il 112. «Ancora una volta il binomio tra segnalazione tempestiva del cittadino e pronto intervento dei carabinieri ha dato i suoi frutti, consentendo di bloccare la condotta antisociale».