Diretto al lavoro in bicicletta: ciclista ucciso e travolto da una Mercedes

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GAMBELLARA -. Per cause ancora in via di accertamento attorno alle 13.30 di oggi un uomo, pare un cittadino del Bangladesh, residente in zona, che procedeva in sella alla sua bicicletta, è statoda una Mercedes classe A, lungo la strada provinciale 11 Padana Superiore, nel comune di Gambellara, ma a breve distanza dal casello autostradale di Montebello.Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia locale di Arzignano, intervenuta sul posto per i rilievi, l'uomo stava procedendo lungo via Canova sull'arteria, diretto sul luogo di lavoro, quando è stato colpito in pieno dalla vettura. Sul posto un'ambulanza del Suem 118 dell'ospedale di Arzignano, ma ogni tentativo si strapparlo alla morte è stato vano. L'arteria è stata chiusa al traffico.