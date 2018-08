Furto nel salone di un barbiere: il ladro scappa con un rolex da 60mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Furto con destrezzanella storicadi viale Scalabrini. Il derubato èdi 50 anni, il titolare dell’attività artigianale che si è visto soffiare un: sabato come tutti i giorni prima di aprire la barbieria ha depositato in un armadietto nel retrobottega il prezioso orologio. Come riporta il Giornale di Vicenza al momento di chiudere l’attività il barbiere non ha trovato il rolex: volatilizzato. Il furto è statoin commissariato. È in corso un’indagine da parte della polizia. Resta da capire come e quando il ladro si sia introdotto nel retrobottega sotto gli occhi di Maurizio Vito Bassani: forse una conoscenza dell’abitudine del barbiere di depositare il prezioso rolex.