Entrano in Comune e sfilano il portagoflio dalla giacca del centralinista cieco

BASSANO DEL GRAPPA - Furto ieri in municipio: è stato derubato delcontenente documenti e circa 1.200 euro il47enneIl dipendente comunale, 16 anni di servizio, teneva il portafoglio nella giacca che alle 8, quando aveva iniziato il lavoro, aveva appoggiato alla sedia della sua postazione. Qualcuno del corso della mattinata è entrato di soppiatto nel suo ufficio e con abilità èdella giacca e rubare il portafoglio.Andrea Attori ha scoperto il furto poco dopo le 12.30, a fine turno, quando ha indossato la giacca per uscire dal municipio. La notizia ha turbato i colleghi del centralinista che ha ricevuto la solidarietà anche dell’amministrazione comunale. Sempre nella giornata di ieri i carabinieri hanno consegnato ad Andrea Attori il portafoglioprivo solo del denaro, trovato abbandonato in mezzo a una strada di Cassola. Indagini in corso da parte dei carabinieri per dare un nome al ladro.