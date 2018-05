Coppia usa il pupo per distrarre il commerciante e ruba 4.500 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Furto da 4.500 euro in contantiai danni del market RK di viale Milano da parte di una. Apparentemente di nazionalità indiana, la coppia domenica sera per agire ha atteso le 22, la chiusura del negozio: è entrata mentre il titolare, un 29enne del Bangladesh, stava abbassando la saracinesca. La donna con il bimbo ha distratto il bengalese con delle domande sui prodotti in vendita, l’uomo con rapida mossa ha raggiunto il registratore di cassa,appoggiato a fianco con all’interno il denaro dell’incasso ed è uscito in strada, seguito subito dopo dalla donna che non ha fatto acquisti. Notata la scomparsa del borsello il negoziante ha chiamato il 113 edi circa 4.500 euro in contanti.