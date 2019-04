Al lavoro il 25 Aprile: protesta Cgil e Anpi contro l'azienda berica

VICENZA -

Da più di 70 anni il nostro Paese festeggia il 25 aprile, liberazione dell'Italia dal regime nazifascista. Alla "New Box" di Camisano Vicentino non la pensano così

. Lo scrivono Fiom-Cgil e Anpi di Vicenza che si dichiarano sdegnate per la scelta dell'azienda berica del settore confezionamento di far lavorare i dipendenti proprio nella ricorrenza della liberazione.



Nei reparti dell'azienda sono stati affissi dei cartelli recanti la scritta: “Per tutti, il giorno 25 aprile si lavorerà come tutti gli altri giorni”. Vogliamo ricordare alla direzione aziendale che, il contratto dei metalmeccanici prevede il DIRITTO dei lavoratori a non presentarsi al lavoro il 25 aprile.

La festa della liberazione commemora ed onora, tutte quelle persone che, a costo della loro stessa vita, hanno combattuto e sono morte per garantire la nostra libertà, compresa quella di fare impresa e di operare nel libero mercato - conclude la nota - E il 25 aprile 1945 a Milano furono proprio gli operai in sciopero a scendere in piazza per liberare la città, al fianco del comitato di liberazione di cui faceva parte anche Sandro Pertini, futuro presidente della Repubblica

