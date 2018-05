Famiglia in vacanza per il 1. maggio derubata in casa di 20 mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

THIENE - Tradito da una conoscenza della programmata mini-vacanza in Trentino per il ponte del 1. maggio con la famiglia: Said Samhnine, marocchino di 32anni, da 13 in Italia, è stato derubato in casa di 14 mila euro in contanti e di 6 mila in gioielli. Come riporta il Giornale di Vicenza, il denaro accumulato in anni di risparmi doveva servire per l’. Partito sabato mattina dall’appartamento al primo piano di una palazzina di, con moglie e le due figlie, al rientro verso le 13.30 di martedì Said Samhnine ha trovato la tapparella del terrazzo alzata per circa 50 centimetri e laIl nordafricano ha trovato la sua camera a soqquadro e, all'interno di un armadio, di unadove conservava 14 mila euro in contanti, i gioielli della moglie, i passaporti e altri documenti per un valore di circa 20 mila euro. Il furto è statodella compagnia di via Lavarone. Dovrebbero avere agito con calma i ladri: è forte il sospetto cheper la soffiata di qualcuno dell’assenza per una vacanza di 4 giorni della famiglia Samhnine.