Carlo, il 51enne che ha deciso di donare un rene a uno sconosciuto

VICENZA – Una straordinariasi è realizzata in settimana all’ospedale San Bortolo con una: un 51enne, ha donato un proprio rene a unoaffetto da insufficienza renale cronica, in attesa di trapianto alCome riporta il Giornale Vicenza il donatore di nome Carlo, sposato e padre di 4 figli, da 30 anni donatore di sangue che vive nell’Alto Vicentino ha salvato la vita a un uomo di 50 anni che probabilmente non conoscerà mai. Da aprile 2015 è possibile in Italia la “donazione samaritana” del rene tra viventi, secondo un programma che segue gli indirizzi di un comitato nazionale di bioetica, in cui il donatore, senza alcun legame affettivo con il ricevente, si rende protagonista di uno straordinario atto.Quella di Carlo è stata la terza “donazione samaritana” eseguita al San Bortolo. Lunedì Carlo è entrato in ospedale, alledel rene da parte del primarioe degli aiuti Oscar Banzato e Gianni Segato. Alle 11.30 la polizia stradale ha preso in consegna il rene per consegnarlo alle 13.22 al policlinico di Milano per l’immediato trapianto su un paziente di 50 anni che non poteva ricevere l’organo dalla moglie perché incompatibile. Carlo al momento è ancora al San Bortolo, tra qualche giorno tornerà a casa.