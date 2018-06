Denunciate due minorenni: entrano nel negozio e rubano vestiti per 427,50 euro

di Vittorino Bernardi

THIENE – Due ragazze di 15 e 16 anni,, ieri sera sono state fermate per furto dalla polizia locale Nordest Vicentino. Nel tardo pomeriggio le due minori sono entrate nel negozio di abbigliamento Scout di corso Garibaldi: hanno chiesto di provare più capi di abbigliamento, portati in un camerino per provarli.: alle 18 con la commessa impegnata alla cassa con una cliente (una agente di polizia fuori servizio) le due ragazze sonosenza pagare, per fare scattare il sistema antitaccheggio. Le due minori sono rientrate nel negozio e dalle loro borse hanno estrattoche avevano appena asportato, con l’errore di lasciare su uno di essi la placca antitaccheggio. Sono intervenuti gli agenti del comandanteche hanno accompagnato le due ragazze al comando di via Rasa in attesa di essere consegnate ai genitori. Entrambe sono state denunciate alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia. Oltre ai 9 capi sottratti (short, cannotte, pantaloni e cappellino) le due amiche hannoe lasciato nel negozio altri tre capi per valore complessivo di 427,50 euro.