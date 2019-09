Dall'elefante del trionfo al piano con le scarpe: spuntano le opere di Dalì

di Roberto Cervellin

VICENZA - Undalle gambe lunghe e sottili. Unche sembra sciogliersi. Un. Impossibile non notarle.Sono ledispuntate in questi giorni nel centro storico di Vicenza. Collocate per la terza edizione di “” - manifestazione prevista nel weekend in città in concomitanza con la- ci resteranno fino allaSi tratta di operein cui spicca la genialità del pittore, architetto e scenografo spagnolo. Opere appartenenti alla collezione didestinate a dialogare con i gioielli rinascimentali del capoluogo berico. Indi fronte alla pinacoteca di palazzo Chiericati, è comparsa per esempio la, mentre iè arrivato l. Trasi può invece ammirare ilNon è finita. Sotto lasono state posatee la. Anche la Fiera ha i “suoi” Dalì, ovvero lasculture che, con la conclusione di Vicenzaoro September, saranno esposte