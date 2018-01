Dieci consiglieri comunali su 16 dimissionari: decade il sindaco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROSTICA - Terremoto istituzionale nella Città degli Scacchi: ieri 2 gennaio con 4 mesi d’anticipo è caduta la giunta comunale del, 54 anni, eletta il 26 maggio 2013 alla guida della civica “Marostica Più”. Poco dopo le 9, sui sedici totali, si sono recati in municipio, hanno rassegnato le dimissioni e decretato così la fine della giunta Dalla Valle. Azione multipla che. I dimissionari sono l’ex vicesindaco Simone Mattesco alla guida del gruppo misto che lo scorso anno si era staccato dalla formazione di governo con gli alleati Angela Bernardi, Maria Rita Frison, Loris Girardi e Paolo Bonotto. Hanno chiuso il loro mandato anche i consiglieri del gruppo di minoranza “”: Gianni Scettro, Maria Teresa Costa, Ivan Moresco e Matteo Vivian e il consigliere delGedorem Andreatta. I rapporti all’interno dell’amministrazione: alcune settimane fa l’ex vicesindaco Simone Mattesco si era visto togliere l’incarico e parte delle deleghe dal sindaco Dalla Valle, con una lettera pubblica in cui aveva reso noto che era venuta a mancare la fiducia. Nelle prossime oreche guiderà il Comune alle elezioni amministrative in primavera.