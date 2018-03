81 cittadini indagati per doppia firma nelle amministrative 2017

di Vittorino Bernardi

THIENE - 81 cittadini sonoper avere appostonella campagna elettorale delle amministrative 2017. Nelle tornata dello scorso maggio per l’si sono presentate al giudizio degli elettori 13 liste, dopo avere raccolto tra i thienesi le necessarie firme per entrare in competizione: da 175 a 350. La sottocommissione elettorale di Thiene, presieduta dal, nel controllo delle firme ha rilevato che 81 persone hanno violato la legge, firmando per più di una lista:. Alla procura della Repubblica di Vicenza è stato trasmesso l’elenco delle 81 persone,di avere violato una norma. La legge però non ammette ignoranza e così gli 81 cittadini sono stati indagati per doppia firma, mae ripercussioni sul casellario giudiziario. Il pubblico ministeroha chiesto nei loro confronti l’archiviazione “per particolare tenuità del fatto”: sono colpevoli, ma l’offesa commessa è così lieve da meritare il proscioglimento.