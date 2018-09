In 3 mila in piazza dei Signori per la presentazione delle squadre

di Luca Pozza

VICENZA -questa sera inper la presentazione di tutte le squadre, anche quelle giovanili, delcon circa 3 mila tifosi che hanno intonato cori e slogan. Per una notte il "salotto" della città Palladiana, si è trasformato in uno stadio calcistico, anche con l'accensione di fumogeni, rigorosamente bianco e rossi. Nella serata in cui è arrivata la notizia che il campionato di serie C può finalmente partire, il popolo del "Lane" ha dimostrato grande attaccamento ed entusiasmo, dopo l'incubo fallimento dello scorso mese di gennaio.Dopo la presentazione di dirigenti, tecnici e giocatori, l'ultimo a salire sul palco è stato, che attraverso il profilo facebook del club nel tardo pomeriggio aveva invitato i supporters al grande evento pubblico («Vi aspetto tutti in piazza dei Signori, ci sarò anch'io», il suo messaggio-video registrato). Alla fine è stato lui il più applaudito e acclamato sul palco. «Sto dedicando tantissimo tempo al Vicenza - le parole di Mister Diesel - c'è un lavoro enorme dietro le quinte, che stiamo portando avanti con molta fatica. Voglio costruire una società che sia un simbolo, una cosa individuata e copiata in tutto il mondo per il suo modo di fare calcio». Poi allo slogan "Portaci, portaci in Europa" Mister Diesel ha risposto in dialetto: «Ghe proveremo».Ad aprire gli interventi sul palco il, grande tifoso biancorosso. «Vicenza ha atteso per anni l’arrivo di una società e di un progetto serio - le parole del primo cittadino - Vicenza ha atteso per anni l’arrivo di una società e di un progetto serio. Ora ci sono le premesse per qualcosa di importante. Sarà fondamentale la risposta del tessuto imprenditoriale