Blitz tra i locali della movida notturna: 14 controlli e 13 sanzionati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - Scossone nel mondo dei) e deiin provincia, con irregolarità diffuse e pesanti sanzioni rilevate negli ultimi giorni dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Vicenza. Sulle 14 attività controllate sul territorio provincialeun centro massaggialla pubblica amministrazione territoriale che è stato sequestrato.È stata una Caporetto anche sul fronte dei lavoratori dipendenti perchè dei 39 controllati soltanto 9 sono risultati in regola con le normative vigenti sul lavoro, contro. Per l’impiego di manodopera “in nero” il blitz ha prodotto la sospensione dell’attività per un bar, un’azienda commerciale e una discoteca. Sono stati denunciati 12 amministratori per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono state contestate violazioni penali per oltre 110 mila euro e violazioni amministrative per quasi 60 mila. Infine sono stati recuperati contributi previdenziali e premi assicurativi per circa 4.500 euro.