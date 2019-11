Bassano, la pioggia non ferma i giallorossi: 1-0 al Tezze e vetta della classifica.

di Francesco Bordignon

Una di quelle vittorie che si ricordano a fine stagione, uno di quei successi fortemente voluti che vanno oltre i tre punti., in un Mercante al limite del praticabile, sotto una pioggia battente che ha reso difficile anche i più semplici passaggi,e (soprattutto) mantenere a distanza lo Schio, continuando la sua corsa in testa con quattro punti sugli scledensi.Finiscein una gara dai pochi contenuti tecnici e dal grande agonismo, decide unservito da un ottimo Xamin nel finale del primo tempo. Un match di pallanuoto, come definito al Mercante, in cui il rischio è di annullare i valori tecnici (superiori del Bassano, senza nulla togliere ad un ottimo Tezze) e metterla sulla battaglia: proprio questa può essere l’indicazione migliore per il tecnico Maino, che ha visto i suoi gettarsi nella mischia, soffrire (e ringraziare De Carli nel finale) per poter portare a casa i meritati tre punti. Forse da recriminare qualche occasione non sfruttata, ma in un campo così mal messo (c'era anche chi chiedeva di non giocare per non rovinare il verde del Mercante) non era certo facile calciare e segnare.Con questo successo,ma non riesce la fuga su uno Schio che a Marola vince con un pirotecnico 3-4, Cornedo invece fermato per 2-2 dal Trissino. Non giocate, per impraticabilità del campo Calidonense – Rosà e Valbrenta – Tombolo. Per i giallorossi ora l, penultima a quota sei punti: altra occasione da non perdere per creare divario sulle seconde e per avere un cuscinetto in caso di passo falso. Perchè dietro al Bassano, lo Schio sembra non voler mollare un centimetro.