Scontro tra due auto e un camion: conducente rimane incastrato, è grave

di Luca Pozza

BASSANO DEL GRAPPA - E' di unil bilancio diavvenuto nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 27 novembre) a Bassano del Grappa, all’incrocio tra via Crocerone e via Marzabotto, nel comune di Cassolo. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto e un camion.I vigili del fuoco del locale distaccamento, giunti sul posto con due squadre, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente di una Opel Zaffira, rimasto incastrato al posto guida. Il ferito è stato preso in cura sul posto dal personale del Suem 118 e portato in ospedale al San Bassiano: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.Illesi invece sia il conducente della Fiat Panda e del camion. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro e regolato il traffico. Le operazioni di soccorso dei pompieri sono terminate dopo circa un’ora.