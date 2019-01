La Dike Napoli si ritira dal campionato di A1, Schio a caccia delle 3 ex cedute in estate

di Vittorino Bernardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA/SCHIO/PADOVA - Il mondo del basket femminile di A1 è inper la dichiarataper motivi economici da parte della, da anni al top nazionale, che la scorsa estate si era presentata come una delle più accreditate alla conquista dello scudetto 2019 per una campagna acquisti faraonica, con gli ingaggi dal Famila Schio di, oltre a tre americane di elevato livello tecnico.Per problemi economici la società partenopea nel primo pomeriggio di ieri ha ufficializzato nelle sedi competenti l’, con ratifica alla Legabasket femminile. Da quarto in classifica con 7 vittorie e 5 sconfitte Napoli ha detto addio al basket femminile di A1. Una decisione che ha fatto rumore e attivato una serie di iniziative per risolvere la crisi del Dike. La Fip si è attivata e ha lanciato un comunicato. «Preso atto della volontà della società Dike Basket Napoli di ritirarsi dal campionato di serie A1 femminile è sospesa la disputa della gara della squadra partenopea contro la Reyer Venezia in programma il prossimo 27 gennaio. Nel corso della giornata di lunedì 28 il vice presidente vicario e il segretario generale incontreranno le atlete e lo staff tecnico del club alla presenza dei vertici della Lega basket femminile, della Giba e dell’Usap per verificare ogni residua possibilità di assicurare il regolare prosieguo del campionato in corso». È in atto un’operazione “salvezza” della Dike Napoli per non inficiare il regolamento del campionato e in particolare l’immagine del movimento del basket donne nazionale.Il campionato subisce un doppio terremoto. Il primo sulla classifica: da regolamento col ritiro a girone di ritorno iniziato per Napoli restano valide le partite giocate (14) con la sconfitta 20-0 per le restanti 8 gare. A rimetterci maggiormente sono le squadre che contro Napoli hanno perso sia all’andata che nelle tre giornate di ritorno. Con il ritiro di Napoli si aprirebbe lada parte delle candidate allo scudetto:. Si profila unL’unica cosa certa al momento è che domenica prossia l’Umana Venezia riposerà perché da calendario avrebbe giocato a Napoli.