Non dà la precedenza, investe un 21enne in vespa, poi si dilegua

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARZIGNANO - È durata soltanto un paio di ore la fuga delche attorno alle 21 di ieri alla guida di una Volkswagen Golf ha i. Protagonista del sinistro, rintracciato dalla polizia locale, è il, residente in città, che nell’immettersi in via Kennedy da via Brolia B.L., 21enne di Arzignano che investito è statocon violenza.Anziché fermarsi per prestare il dovutol’automobilista si è dileguato. Il giovane in vespa è stato accompagnato dai sanitari del Suem all’dove è stato medicato e rilasciato con la prognosi di una decina di giorni. Grazie ad alcune testimonianze e alle immagini rilevate dalattivo nella zona la polizia ha individuato in un paio di ore il pirata in G.M., denunciato per omissione di soccorso.