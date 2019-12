BREGANZE - Audi Rs in fiamme la notte scorsa sul greto del fiume Laverda nei pressi di via Salgaron a Breganze località Maragnole. Il rogo della potente berlina, abbandonata e senza targhe, è stato spento dai Vigili del fuoco arrivati da Bassano. Sul posto i carabinieri per le indagini.

